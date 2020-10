Ha jo de CoronaMelder al? "Ik heb daar geen app voor nodig"

De corona-app is fan sneon ôf foar elkenien beskikber. Mei de CoronaMelder op de telefoan binne neffens it kabinet it firus en de útbraken fan besmettingen te trasearjen en yn te damjen. As je de app brûke en je binne posityf test, dan krijt elkenien dy't langer as in kertier by dy yn de buert west hat, in melding op de telefoan. Elkenien kin dizze app brûke, mar docht elkenien dat ek?

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust peilde de mieningen op strjitte.