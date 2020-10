Finansjele soargen foar musea: "2021 wordt het jaar van de waarheid"

"Je moet vooral heel erg creatief zijn,", seit Jan Willem van Beek fan it Nationaal Modelspoor Museum yn Snits. Hy is alle dagen dwaande mei de takomst fan syn museum. "Het is voor ons het jaar van de waarheid. We proberen toch in deze vakantie en straks de kerstvakantie zoveel mogelijk publiek naar ons toe te krijgen."

Op himsels ha de measte musea it nei omstannichheden noch bêst aardich dien, seit Mirjam Pragt fan de Museumfederatie Fryslân: "Zo slecht was de zomer niet, nee. Mensen wisten de musea goed te vinden. Groepen kwamen er alleen niet. Dus dan zijn de aantallen bezoekers lager door alle coronamaatregelen."

Aktiviteiten skrast

It Scheepvaartmuseum yn Snits hat wol aktiviteiten skrasse moatten. De Coole Kids Night, in soart fan speurtocht troch it museum, gong net troch. Mei alle frijwilligers wie it net coronaproof te krijen. "Dat wie al in ôffaller. Mar om't we dat net dien ha, kinne we de rest fan de wike wol aktiviteiten oanbiede", seit Meindert Seffinga fan it museum.

Seffinga syn baan is de lêste moannen bot feroare. Hy is no benammen dwaande om it museum finansjeel sûn te hâlden: "It binne allegear 'dagkoersen': de iene wike meitsje je in buordsje en de folgjende wike moat der al wer in oar stean. Desynfeksjemiddels moatte je oanskaffe, reservearrings op ynternet regelje, it kostet in soad ekstra jild."