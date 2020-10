ONS Snits jout tsjin tsien man earste oerwinning fan it seizoen fuort

Mark Westra sette ONS nei in lytse tweintich minuten spyljen op foarsprong. Hy kaam op eigen helte yn balbesit, stuts sa'n fjirtich meter oer en lei de bal breed op rjochtsback Nick Kleen. Dy joech de bal werom oan Westra, dy't 'm yn 'e hoeke lei. In minút letter joech Kleen de bal oan Patrick van der Veen, dy't fanôf de râne fan it strafskopgebiet raak skeat yn de fiere krusing.

Ek yn de twadde helte wiene de bettere kânsen foar de Snitsers. Doe't doelman Jasper te Kolste fan AZSV read krige en in fjildspiler ûnder de latte stean moast, like it hielendal klear. AZSV krige mei in man minder noch wol in grutte kâns, mar Nick Kleen, dy't al twa assists jûn hie, like tsien minuten foar tiid dien wurk te meitsjen.

AZSV komt werom mei tsien man

Yn de lêste tsien minuten gong it lykwols hielendal mis by ONS. Niek te Veluwe sette de thúsklup op it skoareboerd fiif minuten foar tiid op it skoareboerd. Nei trije minuten yn blessueretiid kopte Jardell Kruidbos de oanslutingstreffer binnen. En nei min fuortwurkjen by ONS yn de ferdigening yn de 95e minuut besoarge Joost Rasing de thúsploech sels noch in punt.

It is foar ONS it earste punt fan it seizoen.