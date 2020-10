Cambuur Sjoernaal: Oerskot oan middenfjilders foar Dordrecht-thús

SC Cambuur hat foar de wedstriid tsjin FC Dordrecht in oerskot oan middenfjilders. Robin Maulun is werom fan in blessuere, wêrtroch as trainer Henk de Jong in hiel soad kar hat. Ien fan de middenfjilders dy't de lêste wedstriden goed spile, is Mitchel Paulissen. Hy fielt him goed, no't er de ôfrûne wiken wichtich is mei in doelpunt en assists. Hy fertelt deroer yn it Cambuur Sjoernaal. Ek prate we wat langer mei nije oanwinst Joris Kramer. Wat kinne de Cambuur-fans fan him ferwachtsje?

Sjoch hjirûnder nei it Cambuur Sjoernaal: