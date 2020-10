Teamlieder VluchtelingenWerk: "Minsken wer yn harren krêft krije"

Dijkstra fertelt dat de measte flechtlingen dy't fiif jier lyn yn Fryslân kaam binne, de ynboargering ôfrûne hawwe. "In diel fan harren hat yntusken wurk fûn, mar it grutste part docht frijwilligerswurk."

Mar it wie yn de ôfrûne jierren dreech om wurk te finen, omdat der eins te min wurk is. Dêrneist is de taal faak in probleem, seit Dijkstra. "Asto as flechtling in taalprobleem hast, omdatst bygelyks allinnich mar wurke hast yn dyn doarp, dan hast langer tiid nedich om alles te learen. Dêrom sjochst dat minsken somtiden pas nei fiif jier loskomme."

Hielendal loslitte?

Nei 29 jier komt der takom jier in ein oan Dijkstra har wurk by VluchtelingenWerk. Se giet mei pensjoen. "Ik tink dat ik earst efkes ôfstân nimt fan it wurk en dan kin ik altyd as frijwilliger weromkomme." Mar it wurk mei flechtlingen folslein loslitte, dat kin sy nei alle gedachten net. "Ik genietsje derfan om minsken wer yn harren krêft te krijen"