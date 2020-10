Wetterlân: pleit foar it belang fan bioferskaat en mear romte foar wetter

Want sa skriuwe se: "Us lân fan wyn, waad en wetter is yn de rin fan iuwen feroare yn in greidelânskip dêr't boeren foarút koene en dêr't it optilde fan blommen en fûgels. Yn omtrint n heale iuw is dat omslein yn in produksjelânskip dat fier ôfstiet fan de mienskip. Der is gjin paad werom, mar wol in wei foarút nei in lânskip dat libbet, dêr't wat te belibjen is en dêr't boeren takomst ha."

Foar it radioprogramma Buro de Vries gie ferslachjouwer René Koster mei beide fjildmannen it bûtlân by It Heidenskip yn.