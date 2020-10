Omrop TIP: Trochsette - Alvestêdetocht sûnder grinzen

Yn de Fryslân DOK 'Trochsette' meitsje dokumintêremakkers Dieuwke Kroese en André Minkema in portret fan Sandy en noch twa dielnimmers. Elly Leijstra út Brantgum hat in grutte tumor yn 'e holle, Hamke Meijer fan It Hearrenfean hat yn 2002 in swier ûngelok mei de brommer hân.

Beiden wolle graach meidwaan. En ek al kostet it allegear mear muoite troch harren beheiningen, se fiele har noch lang net 'ôfskreaun'.