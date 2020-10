Fiif jier nei flechtelingekrisis: Masho bout oan takomst yn Fryslân

Masho liet Eritreä efter him doe't er 18 jier wie. It Afrikaanske lân is op dat stuit ferskuord troch in oarloch en Masho is syn libben net wis. Mei tûzenen oare flechtlingen reizge hy fan lân nei lân om úteinlik de oerstek te meitsjen oer de Middellânske See. It hat twa jier duorre foardat hy yn Nederlân oankaam yn it azc yn Drachten. Hy wie hielendal allinnich, sûnder freonen of famylje, want dy moast er efterlitte.

"Het was een hele moeilijke tocht. Je weet niet waar je heen moet gaan", seit Masho as hy weromtinkt oan dy tiid. "Het waren best wel pittige jaren, maar gelukkig kon ik daarna eindelijk in Nederland zin. Ik kwam hier toen in mijn eentje en wist niets van Nederland. Ik wist niet eens hoe de huizen eruit zagen. Maar dat maakte me niet uit, ik was enorm dankbaar dat ik hier mocht zijn. In Eritrea was het niet meer te houden."