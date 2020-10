IC-baas Diederik Gommers: sa gau mooglik yn in folsleine lockdown

Diederik Gommers, de foarsitter fan de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, seit yn it AD dat de rappe taname fan it tal coronabesmettingen reden is om gau yn in folsleine lockdown te gean. "De maatregelen zijn niet afdoende gebleken", seit der tsjin de krante. "De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken."

Gommers is der grut foarstanner fan dat "we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit."