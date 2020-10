'Fryske asylsikers mei coronaklachten yn karantêne yn Grinslân'

In goede 7, dat is it sifer dat boargerrjochte-organisaasje Bits of Freedom jaan soe oan de CoronaMelder, dy't sneon yn hiel Nederlân ynfierd wurdt. In foldwaande, maar wol "onder voorbehoud, want de app moet wel gaan helpen. Als hij geen effect heeft, keldert het cijfer", sa seit in wurdfierder. De CoronaMelder moat minsken warskôgje as se koartlyn flakby immen west ha by wa't it coronafirus fêststeld is. Se kinne har dan teste litte foardat se sûnder it te witten oaren besmette, sa is de gedachte.

Bits of Freedom hat mei Amnesty International, Platform Burgerrechten en Waag de app ûnder de loep nommen. De app sels sit goed yninoar "met veel aandacht voor privacy en gebruikersgemak", konkludearje de organisaasjes. Dochs hie it neffens harren better west as Nederlân langer wachte hie mei it ynfieren fan de app, oant de testkapasiteit op oarder wie.