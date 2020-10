Fryske asylsikers kinne yn karantêne yn Grinslân; CoronaMelder lanlik ynfierd

Beropsmuzikant Sander Metz út Itens is in aksje op sosjale media begûn mei #laatdemuzieknietverzuipen. Hy nûget elkenien út om in foto mei dy hashtag te pleatsen, as stipe oan muzikanten. Oanlieding dêrfoar is dat er kollega-muzikanten sjoen hat dy't no troch de coronakrisis bygelyks by in boumerk of achter de kassa by de supermerk byfertsjinje moatte, om de holle boppe wetter hâlde te kinnen.

"Vorig jaar stonden wij bijna ieder weekend op het podium om onze passie te delen met het publiek en tegenwoordig wordt onze creativiteit op de proef gesteld. We proberen iedere keer weer ons hoofd boven water te houden. Hoelang houden we dit nog vol?", skriuwt Metz op syn LinkedIn-side. Ek op Twitter hat hy in foto fan himsels pleatst mei de hashtag.