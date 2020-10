FIDEO: Peter van der Voort yn It Polytburo

Van der Voort makket him soargen oer it oprinnende oantal besmettingen yn Fryslân en de rest fan it Noarden. Want mear besmette minsken liedt úteinlik ek ta mear opnamen op de IC's, seit er. Ek de reguliere soarch komt yn de Fryske en noardlike sikehuzen yn de knipe. Fan it oantal operaasjes dat net spoedeaskend is, wurdt tsien oant tweintich prosint net útfierd. By de earste coronagolf wie dat mear, sa'n 80 prosint, sa seit Van der Voort.

As medikus, mar ek as earste keamerlid foar D66 is Van der Voort bliid mei de komst fan de corona-app, dy't sneon fan krêft wurdt. It helpt neffens him om it coronafirus te bedimjen.