Rekreaasjewente yn Grou mei gjin bear wurde fan gemeente Ljouwert

It plan om in fan in rekreaasjewente yn Grou in sittende bear te meitsjen, giet as it oan gemeente Ljouwert leit net troch. In Amsterdammer wie dat fan plan. Der moatte twa poaten oan de foarkant fan it hûs komme. De gemeente Ljouwert is it hjir net mei iens, wêrnei't de eigener nei de Raad fan State stapte.