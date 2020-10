Clevering, Jorritsma en Van der Bij helje finale EK roeien

Van der Bij hie it in stik dreger om mei syn boat de finale te heljen. Syn fjouwer sûnder stjoerman waard yn de heat fjirde. Yn de herkansingsronde wiene se lykwols trettjin sekonden sneller en dêrtroch meie se as lêste boat dochs noch nei de finale, dy't pland stiet foar snein om 13.01 oere.

Aletta Jorritsma hie har mei de Holland Acht al pleatst foar de finale. Yn in testwedstriid waarden se twadde, achter Roemenië en krekt foar Dútslân. Snein om 14.16 oere is de finale.