Duorsum skoalgebou De Twirrewyn yn Donkerbroek klear

De plannen foar De Twirrewyn binne makke doe't OBS 't Startblok en CBS De Peggebult yn 2018 fusearren. De enerzjy dy't nedich is yn it nije gebou, komt mei help fan sinnepanielen beskikber. By de skoalle is ek in pannakoai, dêr't it doarpsbelang in bydrage út it Fonds Ooststellingwerf foar krigen hat.