It Posthústeater op it Hearrenfean kin freedtejûn nei lange tiid wer los yn in nagelnij jaske. Nettsjinsteande al it negative kultuernijs fan de lêste tiid koe de plande opknapbeurt fan de grutte seal wol trochgean, sels earder as ferwachte. En sa is freed de ôftraap fan de earst teaterfoarstelling sûnt maart yn in moaie, reade ambianse.