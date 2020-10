Baard kan de Boalserter Feart even niet over: er komt een nieuwe brug

De oude brug voldeed niet meer aan de moderne regelgeving. Daarom komt er een nieuwe stalen brug. Deze wordt historisch vormgegeven, met de Franekerpoortsbrug in Harlingen als voorbeeld.

Projectleider Edo Feenstra vertelt dat de oude brug er zomaar uit was. "Het ging snel. In verhouding is het ook wel een klein bruggetje, maar het moet alsnog gebeuren. Ze hadden 'm al mooi gedemonteerd, daardoor was het makkelijk om het achteruit over de kelder eruit te trekken. De brug was echt versleten. De brug is in 1930 gebouwd en in de jaren 90 is hij nog eens gerenoveerd. Maar nu zijn we wel op het moment dat de brug helemaal moet worden vervangen."

Nieuwe ophaalbrug

Dat is nodig, legt Feenstra uit. "Het zit met name in het staal- en metaalwerk van de val, het beweegbare brugdek. Het gaat om een soort metaalmoeheid, dus het moet eruit. Deze brug komt ook niet weer terug. Samen met het dorp hebben we een nieuwe brug ontworpen. Daar komt ook historie mee terug in het dorp. Dit is een basculebrug, het ballastgewicht zit in een kelder onder de weg. De nieuwe brug wordt een ophaalbrug. Daarmee komt het oude beeld van vroeger terug."

Vaarseizoen 2021

Het duurt nog wel even voordat er een nieuwe brug over de Boalserter Feart ligt. "We voeren de boel af en de komende weken wordt het sloopwerk gedaan aan de bestaande onderbouw van de kelder. En daarna worden de nieuwe pilaren en fundaties gemaakt. Richting de lente kunnen de nieuwe onderdelen er weer in en we hopen met het vaarseizoen van 2021 klaar te zijn voor gebruik."