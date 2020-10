Bijna geen online onderwijs bij Campus Fryslân

Bij NHL Stenden is het duidelijk een stuk moeilijker om fysiek onderwijs aan te bieden. De parkeerplaatsen zijn voor een groot deel leeg en ook in de kantine zit maar een handvol studenten. Het meeste onderwijs is online. Wat er wel op school gebeurt is met name het praktijkonderwijs. En het verschilt per afdeling hoeveel er precies op school kan worden gedaan. Het meeste praktijkonderwijs vindt plaats bij de Hotelschool.

Praktijkonderwijs: het kan niet anders

"Bij ons is nu zo'n 40 procent van het onderwijs op school," zo vertelt Marco ten Hoor, directeur van de Hotel Management School van NHL Stenden. En dat kan ook echt niet anders volgens hem. "Dat komt omdat onze studenten dingen in de praktijk moeten doen. Je kunt niet thuis achter de computer oefenen hoe het er aan toe gaat in de horeca. Daarvoor moet je echt hier zijn. In de keuken, achter de bar of op de hotelkamers."