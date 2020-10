Fossielvrij Weekend gestart: in drie dagen één miljoen fossielvrije kilometers

In de drie noordelijke provincies is vrijdag het Fossielvrij Weekend gestart. Het doel is om in drie dagen 1 miljoen fossielvrije kilometers te maken, bijvoorbeeld door de auto te laten staan, meer met het openbaar vervoer of de fiets te gaan of te lopen. Dat wordt bijgehouden in een speciale app. Deze vrijdag is de dag van het bedrijfsleven en het onderwijs.