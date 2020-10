ROC Friese Poort wil studenten uit de auto en zet in op CO2-neutraal

ROC Friese Poort wil dat studenten minder vaak met de auto naar school komen en dat personeel meer thuis werkt of meer met het openbaar vervoer reist. De school zet in op volledig CO2-neutraal onderwijs over tien jaar. Het reizen tussen huis en school levert zoveel vervuiling op dat er wat aan moet worden gedaan, vindt ROC Friese Poort.