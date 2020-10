Henk de Jong staat voor moeilijke keuzes bij SC Cambuur

Die keuzes moet De Jong met name op het middenveld maken. Er zijn twee plaatsen en vier kandidaten. Maar drukt maakt de Drachtster zich daar niet meer over. "Daar prakkiseer ik niet meer over. Tien jaar geleden nog wel, dan was ik er de hele week mee bezig. Op het laatst hoefde het dan niet eens omdat er een blessure was, mooi."

De opties

Op basis van de training vrijdag lijkt Maulun op de bank te zitten. Dan zijn er nog drie opties over voor de twee plaatsen op het middenveld. Jacobs lijkt zichzelf met twee doelpunten en een assist in het duel met Helmond Sport wel in de basis te hebben gespeeld.

De Jong: "Wij hebben het wel in de kop. Jamie moest even. Ik voelde het de dag ervoor wel, hij zei bijna niets tegen mij. Ik vroeg hem nog hoe het met hem was. Maar, dan breng je hem en dan doet hij dit. Dat is mooi. Hij deed het wel goed, nietwaar? Maar ik moet er nog even een nachtje over slapen."

Achterin is Jasper ter Heide nog niet helemaal opgeknapt van de blessure waarmee hij dinsdag uitviel. Mocht hij er zondag toch bij kunnen zijn, dan zit hij waarschijnlijk op de bank.