Freedsmerk: "Stemmen over de post is een goed idee, maar fraude ligt op de loer..."

"Voor ouderen zou het een uitkomst zijn, dat is beter dan in zo'n volle zaal!", was één van de reacties. "Een grote opkomst lijkt me logisch in deze tijd en dan krijg je wel lange rijen", zei een ander.

Praktische bezwaren zagen mensen ook: "Wat een gedonder. Een brief schrijven en dan in een envelop en daar mee naar de bus. Dat wordt het al snel: dat doe ik morgen wel..." Maar het woord 'fraude' viel ook geregeld. "Als er maar de minste kans op fraude is, moet je het niet doen. Dat is niet leuk voor de verliezer, maar ook niet voor de winnaar."

Andere opties werden ook genoemd, zoals het stemmen 'uitsmeren' over 14 dagen, stemmen met een app of via de computer, uitstellen tot de zomer of misschien wel een jaar opschuiven: "We hebben nu een steady regering en dat is precies wat je nodig hebt." Maar daar stond ook weer een heel ander geluid tegen over "Ik stim noait dus mei poatlead of oer de post, makket dan ek neat út...":