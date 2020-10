HEA! Dameszadelclub Fleurop

'Dameszadelclub Fleurop' is een unieke showgroep met elegant geklede vrouwen op Friese paarden. Ze rijden op vrouwenzadels, zoals men dat vroeger ook deed. Met beide voeten aan één kant. De groep bestaat uit zes koppels en het met elkaar in formatie rijden, in een mooi bedachte show en het applaus horen is voor hen het mooiste wat er is. Maar de vrouwen van Fleurop zouden wel graag wat meer leden willen hebben en daarom kan iedereen zich aanmelden.