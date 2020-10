Schoolkoepel Noventa kreeg maar één reactie op Zwarte Piet-besluit

"Helemaal op dit moment met alle discussie die er in deze tijd is", vervolgt Hoogsteen. Het blijkt ook wel uit het aantal reacties dat er op het besluit kwam. Bij schoolkoepel Noventa is er bij alle scholen slechts één reactie gekomen.

"Het valt niet uit de lucht"

Hoogsteen geeft toe dat het soms wel gevoelig kan liggen. "Maar ik weet dat het in Buitenpost nog wel meevalt. Vorig jaar speelde het niet en deden we het nog met Zwarte Piet erbij. Maar de discussie wordt heftiger en ook Black Lives Matter speelt. Dat heeft wel wat veranderd. Doe je het dit jaar niet, dan volgend jaar wel. Als je op een goede manier rekening met elkaar kunt houden, dan moet je dat doen."

De schooldirecteur zegt ook dat het eigenlijk niet is opgelegd. "We hebben zo nu en dan weer een directiegesprek onder de scholen. Dus het valt niet uit de licht. Er was zelfs overleg met andere koepels."

'Roetveegpiet'

Bij De Lichtbron komt dit jaar een roetveegpiet met Sinterklaas. "We vieren het feest en voor de kinderen maakt het niet uit: het plezier is even groot. En vergeet niet dat het bezoek van Sinterklaas op school anders is dan die in het dorp of bij de landelijke intocht. Bovendien is het nu coronacrisis, dus ouders kunnen er niet eens bij zijn."