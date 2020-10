Voor het eerst Regenboogvlag op Provinciehuis voor Coming Out Day

Bij regenbooggemeenten zoals De Fryske Msrren en Smallingerland is de vlag te zien. De vlag syboliseert dat iedereen uniek is en er mag zijn. Op het Provinciehuis is de vlag voor het eerst op deze dag te zien, nu provincie Fryslân een zogenoemde Regenboogprovincie is.

Sipke Jan Bousema: "Trots"

Ook presentator Sipke Jan Bousema was bij het Provinciehuis. "Trots laten zien dat je veilig en beschermd je eigen kleuren mag tonen. Dat we samen daarvoor staan," schrijft hij op sociale media. Hij heeft zich erg ingezet om van Fryslân een Regenboogprovincie te maken.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig voelen, zo laat het COC weten als belangenorgansiatie. Sinds 2009 wordt deze Coming Out Day ook in Nederland georganiseerd. Internationaal bestaat het al sinds 1988. Eigenlijk is de dag op 11 oktober, maar omdat het dit jaar op een zondag valt, wordt de vlag op 9 oktober gehesen.