Operaasje Fryske Flagge: Jorrit Pultrum in Portugal; "Ik heb nog altijd veel met Fryslân"

Sinds het najaar van 2017 woont Jorrit Pultrum in Portugal. De keuze om naar Lissabon toe te gaan, had voor Jorrit te maken met het Friese weer. "Ik zag de winter in Nederland niet zitten, ik dacht ik moet maar eens iets anders proberen. Toen ben ik hier heen gegaan." Het was hem dus niet per se om Lissabon als eindbestemming te doen. "Het was het eerste dat voorbij kwam, waar ik werk kon krijgen. Het was een soort impuls. Ik heb gesolliciteerd, en drie weken later zat ik hier." Hij had het idee om een jaar in Lissabon te blijven, maar ondertussen is het alweer drie jaar verder, het bevalt hem goed.

Nederlands als voertaal

De coronacrisis gaat ook Lissabon niet voorbij. "Ik werk hier in een callcenter, wij doen de reserveringen voor hotels. Op het moment zijn het natuurlijk veel annuleringen." Ook al werkt hij in Portugal, de voertaal met de cliënten op het werk is Nederlands, het zijn de Nederlandse toeristen waar hij mee in gesprek gaat. Voor de rest hoeft hij zich in Lissabon niet te vervelen. "Het is natuurlijk een grote stad met veel te doen. Er zijn concerten, en er is ook veel op straat te doen. Het is nu, door de situatie, natuurlijk allemaal wat minder, maar er is nog steeds veel te doen."

Heimwee met vlagen

Zo nu en dan heeft Jorrit nog wel heimwee. "Met vlagen, soms meer en soms minder. Maar het is er absoluut wel. Heimwee naar de familie en de vrienden, maar ook naar de rust van Fryslân. Ik woon nu in de grote stad, dan mis je dat wel. Ik heb nog altijd veel met Fryslân." Hij is er nog niet over uit of hij kinderen wil hebben later, maar als dat zou gebeuren, dan zou hij wel terug gaan naar Fryslân. "Ik heb een Spaanse vriendin, maar als dat er van komt, wil ik naar Fryslân."