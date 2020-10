Wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel blijft aan

Hoekstra zou belangrijke informatie hebben achterhouden en de raad te laat hebben geïnformeerd. Er wordt getwijfeld over de integriteit van de sportwethouder omdat ze eerst hoofdsponsor was van de voetbalclub in Burgum. Ze zou die club hebben bevooroordeeld vermoeden sommige leden van de oppositie.

In het debat ging het er soms heftig aan toe. Leden van de coalitiepartijen CDA, FNP en CU noemden het een dieptepunt in de politieke geschiedenis van Tytsjerksteradiel. De wethouder zei na afloop dat ze het debat niet fijn vond maar dat het goed is dat alles is uitgesproken. Ze vindt het haar taak richting de burgers van de gemeente om door te gaan.