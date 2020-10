Theehuis op Noorderbegraafplaats Leeuwarden sluit deuren vanwege corona

Met name de strengere maatregelen die zijn afgekondigd zijn de reden om voorlopig dicht te gaan. "Dat heeft het zwaarder gemaakt, waardoor we niet meer konden instaan voor het vertrouwde Theehuisgevoel," zo schrijft het bestuur in een verklaring.

Het Theehuis is een plaats waar bezoekers van de begraafplaats even kunnen ademhalen. Mensen kunnen er eten en drinken of wat lezen. Het wordt volledig in stand gehouden door vrijwilligers en is afhankelijk van fondsen, giften, donateurs en subsidies.