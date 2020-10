Bijna de helft van de Friese scholenkoepels doet Zwarte Piet in de ban

Toch zijn er veel koepels die hebben besloten dit jaar het roer om te gooien. Ambion is een koepel met 24 scholen in de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen. In een schriftelijke reactie staat: "Dit past niet meer bij hoe wij aankijken tegen waar zwarte pieten vandaan komen en dit kinderfeest. Wij volgen het landelijke debat hierover en de ontwikkeling zoals deze is vormgegeven in het Jeugdjournaal. We proberen op een organische, maar wel sturende manier het Sinterklaasfeest te hervormen. We willen het graag een feest laten blijven voor de kinderen, zonder de piet uit het verleden maar met allerlei nieuwe pieten in het heden."

"Kwetsen voorkomen"

CBO Meilân, een koepel van vijftien scholen in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren, haalt ook een streep door Zwarte Piet. "Het is een kinderfeest, we kiezen hierbij om het accent op Sinterklaas te leggen en geen mensen willens en wetens te kwetsen", zeggen het bestuur en directieteam van CBO Meilân. "Wanneer we het kwetsen van mensen kunnen voorkomen zullen we dat niet nalaten", geeft de bestuurder aan. "Tot nu toe volgden wij de lijn die werd uitgezet door het Sinterklaasjournaal."

Overeenkomst

Drie koepels in het noordoosten van Fryslân (PCBO Ferwerderadiel, stichting Noventa en PCBO Dantumadiel) hebben bekendgemaakt dat ze een overeenkomst hebben. Ze stappen allemaal af van Zwarte Piet. Eén daarvan is stichting Noventa met 12 scholen. Bestuurder Harrie Steenstra vertelt waarom dit besluit is genomen: "Er zijn op onze scholen niet zo veel kinderen met kleur. Maar we hebben vorig jaar vanuit gezinnen gevoelige reacties gehad. En als er al één kind is dat er moeite mee heeft, dan moet je daar wat mee."