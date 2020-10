Holwerd aan Zee op vijfde plek in Duurzame 100 van Trouw

Volgens de jury is Holwerd aan Zee een 'schoolvoorbeeld van een burgerproject'. "Inwoners van het Friese dorp Holwerd ontwikkelden een baanbrekend plan: de aanleg van een zeeverbinding, waardoor natuur en recreatie ontstaan. De jury waardeert hun project hoog, nu er schot zit in financiering en voorbereiding."

Holwerd aan Zee kwam vorig jaar nog binnen op nummer 13 van de Duurzame 100. Dat het initiatief nu de top vijf heeft bereikt, is omdat de realisatie van het project steeds dichterbij komt. "Volgens planning is Holwerd uiterlijk in 2025 weer een bruisend kustdorp met maritieme sfeer, waar de Waddenzee tegen de terp klotst", schrijft Trouw.

Initiatieven van onderop

Het dagblad presenteerde vorig jaar de elfde Duurzame 100, de ranglijst van groenste denkers en doeners in Nederland. De lijst is dit jaar anders dan voorgaande jaren: in plaats van wetenschappers, politici en mensen uit het bedrijfsleven, bestaat de ranglijst dit jaar uit initiatieven 'van onderop'.

Nummer één dit jaar is de Jonge Klimaatbeweging. Het is voor het eerst dat niet één persoon, maar een volledige beweging op de eerste plek staat.