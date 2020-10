Noardeast-Fryslân zet door met terrasuitbreiding

Met het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt in Nederland ook de vraag naar nieuwe verpleegkundigen. Volgens vacaturesite Indeed lag het aantal vacatures voor verpleegkundigen aan het einde van september 8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is bijzonder, want het totale aantal vacatures daalt op jaarbasis nog altijd.

De stijging wijst er volgens Indeed op dat ziekenhuizen, met het oog op de tweede coronagolf, aan het opschalen zijn. Door meer verplegend personeel aan te trekken, zou de zorgsector willen voorkomen dat de reguliere zorg volledig stil komt te liggen door alle tijd en aandacht die corona opeist.

Herstel

Het totale aantal vacatures in Nederland lag in september 21 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is iets van herstel ingezet, want in juni nam het aantal onlinevacatures volgens Indeed met 38 procent af op jaarbasis.

Onder andere in de horeca is er veel minder werk. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal vacatures met meer dan de helft afgenomen.