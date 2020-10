Coronanieuws van 9 oktober: Afgelopen 24 uren 108 besmettingen; één persoon overleden

De lessen voor studenten van Campus Fryslân worden bijna allemaal in het Beursgebouw in Leeuwarden gegeven. Fysiek onderwijs in klaslokalen dus. En niet online, zoals bij de meeste instellingen voor hoger onderwijs. "Het is een geluk bij een ongeluk dat we nog maar weinig studenten hebben en wel een heel groot gebouw." Het aantal studenten dat binnen is, komt bijna nooit boven de honderd uit.

De universiteit in Fryslân groeit minder dan men een paar jaar geleden hadden bedacht, maar met de uitbraak van het coronavirus is dat eigenlijk een goede zaak. Grote onderwijsinstellingen worstelen met het aanbieden van lessen in hun gebouwen doordat er te veel mensen tegelijkertijd in een ruimte moeten zijn. Het is dan vaak niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.