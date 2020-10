Schaatsers Jumbo-Visma verruilen Inzell voor Heerenveen

De schaatsers van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma verlaten eerder dan gepland het trainingskamp in Inzell en zetten de oefensessies binnenkort voort in Heerenveen. De beslissing is genomen nadat in het dorp in het zuiden van Duitsland drie schaatsers van andere ploegen positief hebben getest op het coronavirus. De plaatselijke schaatsbaan is derhalve voorlopig gesloten, voor hoelang precies is niet duidelijk.