Noppert onderuit tegen Anderson in tweede ronde World Grand Prix

Tweevoudig wereldkampioen Anderson pakte met een finish van 70 de eerste leg. Ook de tweede ging naar de Schot, die daarna weer een finish van 70 uitgooide en de set binnen haalde.

Noppert kwam er ook in de tweede set eerst niet aan. Pas toen Anderson drie darts miste, kon de Jouster 76 uitgooien. Noppert maakte er 2-2 in legs van, maar miste twee pijlen voor de set en zag Anderson via dubbel tien 2-0 maken.

Geen set voor Noppert

In de derde set was het weer spannend. Noppert pakte de 1-0 voorsprong, maar zijn tegenstander kwam sterk terug en was zelfs onderweg naar een 9-darter. Op de achtste dart ging het mis, maar Anderson kwam later wel op 2-1 voor. Noppert pakte nog de 2-2, maar miste een pijl op tips waarna Anderson de wedstrijd afmaakte.