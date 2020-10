Galema over Rede van Fryslân minister Schouten: "Geef ons nou perspectief"

Hoe ziet de toekomst van de Friese landbouw eruit? Daarover had minister Carola Schouten het donderdag in haar Rede van Fryslân op uitnodiging van commissaris van de Koning Brok. Schouten had het met name over het belang van samenwerking tussen rijk en de regio. Omrop Fryslân-verslaggever Gerrit de Boer vroeg aan Hendrik Galema (voorzitter organisatie AJF voor jonge boeren), Trynke Elshof (LTO) en gedeputeerde Klaas Fokkinga wat zij ervan vonden.