Heerenveen verliest oefenduel van Heracles Almelo

Op een vanwege de weersomstandigheden slecht te bespelen veld is Heracles Almelo de bovenliggende partij. De gasten krijgen een paar aardige mogelijkheden, toch blijft het tot de rust 0-0. In de tweede helft komt Heracles op voorsprong door een mooi doelpunt van middenvelder Teun Bijleveld.

Heerenveen kan daar bijna niets tegenoverzetten. Toch lukte het Nordin Tahboun uit een paar kleine mogelijkheden de gelijkmaker aan te tekenen. Hij zette de ploegen in de 80e minuut op gelijke hoogte. Sinan Bakis zorgde twee minuten voor tijd voor de winnende treffer voor Heracles.

Niet in de sterkste opstelling

SC Heerenveen speelde niet met de sterkste opstelling. Zo is centrale verdediger Pawel Bochniewicz met de nationale ploeg van Polen op pad. Woensdag maakte hij zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen Finland. Polen won die wedstrijd met ruime cijfers (5-1).

Ook Sherel Floranus was er niet bij, omdat hij is opgeroepen voor Jong Oranje. Ibrahim Dresevic speelt met Kosovo tegen Noord Macedonië en Joey Veerman heeft een blessure.

Slechte omstandigheden

Op het veld, dat op sommige plekken zeer glad was, was goed combinatievoetbal onmogelijk. Veel wijzer is Johnny Jansen dan ook niet geworden van deze wedstrijd.

Vanwege de slechte omstandigheden is er op het laatste moment nog overwogen om op kunstgras te voetballen of om de wedstrijd zelfs af te lassen. Maar omdat Heracles al onderweg was, was dat geen optie. Wel is besloten de wedstrijd niet in het Abe Lenstra Stadion te spelen, maar op de velden van VV Heerenveen.

Blessure Jan Ras

Een tegenvaller was het uitvallen van Jan Ras. De middenvelder speelde voor het eerst na een lange revalidatie vanwege een kruisbandblessure weer een wedstrijd. Na een ongelukkige botsing met ploeggenoot Fernandez, moest Ras het veld na een halfuur verlaten. Er werd even gedacht aan iets ernstigs, maar volgens Jansen viel het mee en is Ras uit voorzorg naar de kant gehaald.

Nygren niet fit

Bij SC Heerenveen ontbrak Benjamin Nygren. Het was de bedoeling dat de 19-jarige Zweedse aanvaller zijn eerste minuten zou maken voor Heerenveen, maar Nygren had zich afgemeld. Hij is niet fit. Dat geldt ook voor Ulyssez Llanez. Jansen zei na afloop nadrukkelijk dat het niet om corona gaat.