Sloophamer maakt definitief einde aan zuivelfabriek Oudega

Met een grote gele kraan wordt om tien uur begonnen met de sloop. Het moet de aanzet worden voor een grote opknapbeurt van het volledige havengebied. Op een kleine 50 meter van de grote fabriek staat nog een oude mestloods. Daar wordt al gewerkt aan vernieuwingen. Dat gebouw kan wel blijven staan en moet straks plek geven aan appartementen.

Janneke Geerlings Lindeboom van dorpsbelang verwacht dat er in de toekomst een run op de appartementen zal zijn, zowel in de oude mestloods als op de plek van de oude fabriek. "Het is een prachtige plek aan de haven en het wordt een mooi complex." Er daarnaast nog worden gekeken of er mogelijk winkels of horeca in het gebied kunnen komen om de leefbaarheid verder te verbeteren.

Dat is nu nog toekomstmuziek, eerst moet er nog een definitieve beslissing worden genomen over het masterplan voor het havengebied. De sloop is begonnen, dus verandering komt er. Het einde van een stukje Oudegaster geschiedenis en het begin van een stukje Oudegaster toekomst.