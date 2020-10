Echte natuur in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

Het keramiekmuseum in Leeuwarden is al een tijdje bezig om meer bezoekers te krijgen. "Het is het enige rijksmuseum van het noorden met een wereldcollectie, maar onbekend maakt soms onbemind", denkt directeur Chris Callens.

Er wordt hard gewerkt om daar verandering in te brengen, onder anderen door de drempel voor bezoekers te verlagen. "Dat doen we bijvoorbeeld door de Escher-experience in de kelder, de waterspeelplek in de tuin en door een tentoonstelling als deze. Het is grote hedendaagse kunst, maar een feest voor bezoekers uit alle categorieën om heen te gaan."

Verdubbeling aantal bezoekers

De bezoekersaantallen zijn de laatste jaren verdubbeld. Het gaat nu - heel logisch, vanwege corona - minder goed. Toch doet het museum er alles aan om zoveel mogelijk mensen op een veilige manier naar het museum te komen.

"Wij zijn een doorstroomlocatie, dus hoeven ons niet aan het maximum van 30 mensen te houden en we hebben ook de ruimte. We vragen mensen om te reserveren en een mondkapje te dragen zodat men op een veilige manier naar het museum kan. Om zo even uit de corona-ellende te stappen en te genieten van het leven."