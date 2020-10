Achtkarspelen overweegt betaalsysteem voor milieustraat Buitenpost

De milieustraat Lutkepost bij Buitenpost heeft te maken met een groot aantal bezoekers en een flinke stijging van afvalaanbod. Inwoners van Achtkarspelen kunnen gratis hun afval naar de vuilstort brengen. Door het toenemende aanbod zijn de kosten ook behoorlijk gestegen.

Uit een peiling onder bezoekers op de milieustraat blijkt dat de inwoners erg tevreden zijn met het eenvoudig kunnen aanbieden van afval, aldus Achtkarspelen. Ook de ruime openingstijden worden gewaardeerd.

Een waterdicht systeem om te controleren of ingebracht afval ook daadwerkelijk zijn oorsprong vindt in een huishouden binnen de gemeente is er niet, weet het college.

Verhoging drempel

De lage drempel en de ruime openingstijden maken het wellicht verleidelijk om iets voor een ander mee te nemen of om toch wat bedrijfsmatig afval in te leveren, zo stelt het college. Een verhoging van de drempel kan helpen om daar iets aan te doen, aldus het dagelijks bestuur over de optie om een betaalsysteem voor bepaalde afvalstromen in de voeren.