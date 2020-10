Vier ton voor Waddenkust K(l)eigoed uit Erfgoed Deal

De gebouwen blijven op deze manier behouden en ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Deze bijdrage bestaat uit 'slimme groei', waarbij wordt ingezet op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid, omgevingskwaliteit en seizoensverlenging.

"Ik ben ontzettend blij met deze financiële steun", zegt erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga. "De uitvoering van dit project komt zo een stap dichterbij. Zo kunnen wij samen aan de slag met krimp, recreatie en erfgoed. Een 'boppeslach'!"

Waddenkust K(l)eigoed

De financiële bijdrage uit de Erfgoed Deal maakt het mogelijk om op korte termijn met de uitvoering van dat project te beginnen. Initiatiefnemer Provincie Fryslân en de samenwerkende gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke kiezen daarbij voor een aanpak van onderaf.

De komende maanden schrijven zij acht dorpen aan met het verzoek om een plan in te dienen. Een onafhankelijke jury kiest daarna welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De aanpak krijgt een plek in het prgramma van de Landschapstriënnale 2023 die bij de Waddenkust langs zal worden gehouden.

Met de provinciale en gemeentelijke bijdragen is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed 950.000 euro beschikbaar.

Erfgoed Deal

Waddenkust K(l)eigoed is één van de zes projecten die in deze tweede omgang van de Erfgoed Deal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. In totaal waren er zestien aanvragen.

De Erfgoed Deal is op 21 februari 2019 ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaves.