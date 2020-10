Stint mag de weg weer op, onder nieuwe naam: BSO-bus

Bij De Torteltuin waren ze enorm enthousiast over de Stint en waren ze teleurgesteld dat ze hem niet meer konden bruiken. "We hebben ons altijd veilig gevoeld op de bolder. We waren een van de eersten die met de Stint begon te rijden. We hebben nog nooit problemen gehad, er is een keer een lampje stuk gegaan", zegt Van Lune.

Busjes en auto

Na het verbod op de Stint heeft Van Lune drie busjes en een auto gekocht voor het vervoer van kinderen van en naar school. "Maar die kunnen niet het schoolplein op, dus kinderen moeten altijd nog een stukje lopen. Dat gaat gelukkig goed, maar is wel minder veilig dan een bolderkar die de kinderen tot aan de voordeur brengt."