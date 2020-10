Sander Arends in kwartfinale onderuit in Parma

In de eerste set kwamen de Nederlanders met 4-1 voor, maar ze konden die voorsprong niet vasthouden. In de tweede set moest Pel zijn eerste opslaggame inleveren. Toen ook Arends daarna zijn servicegame niet kon winnen, was de achterstand te groot om nog terug te komen.

In de eerste ronde hadden Arends en Pel nog afgerekend met het duo Erlich/Gonzalez. Tegen de Israëliër en de Mexicaan werd het 6-4 6-4. Parma was voor Arends en Pel het eerste toernooi dat ze speelden nadat ze er niet in slaagden het hoofdtoernooi van het Grand Slam toernooi van Roland Garros de bereiken.