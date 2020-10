Ried fan de Fryske Beweging geeft 'plom' voor gebruik Fries

Mulder heeft grote belangstelling voor historische streekverhalen. Die verhalen, die vaak in de gemeente Heerenveen en omgeving spelen, vertelt hij volgens de Ried fan de Fryske Beweging op zijn eigen manier na. Hij doet dat in het Fries.

Het slaagde Mulder om die historische verhalen in het Fries in GrootHeerenveen opgenomen te krijgen. Diezelfde krant heeft in augustus 17 van die verhalen gebundeld in NUVERAARDIGE FERHALEN út de gemeente It Hearrenfean.

"Het mag allemaal wel wat Frieser"

Die werkwijze is een voorbeeld van het gedrag van Mulder. Het mag wat hem betreft allemaal wel wat Frieser. Zijn ingestuurde brief aan de streekkrant(en) RondOm is daar een ander voorbeeld van. Die brief heeft ervoor gezorgd dat de redactie van die kranten besloten tot het opnemen van Friese citaten en een column in het Fries.

"De Ried vindt dat zo'n stille zwoeger in de Friese strijd wel wat aandacht mag krijgen. Dat is de reden dat besloten werd om een plombrief te schrijven", schrijft de Ried fan de Fryske Beweging.