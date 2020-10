Ouders met middelbare schoolkoepels om tafel over mondkapjesbeleid: "Goed gesprek gehad"

De kritische ouders stuurden maandag een brief naar verschillende middelbare scholen, waarna ze door de scholenkoepels zijn uitgenodigd voor een gesprek. Zo waren er bij de ouders verhalen binnen gekomen van docenten die leerlingen uit de klas haalden om te vragen waarom ze geen mondkapje op hadden. Volgens Elbrecht Claus, één van de schrijvers van de brief, ging dat te ver. Het dragen van de mondkapjes is immers een advies.

"Geen dwingend advies"

Wieling laat weten dat dat inderdaad niet kan: "Wij zullen nogmaals met alle scholen communiceren dat het een dringend advies is, geen dwingend advies." Wel voegt hij daar aan toe: "Aan de andere kant hebben we nog veel meer ouders die het liefst zien dat de mondkapjes worden verplicht. We hebben te maken met bijna 12.000 ouders, dan kun je het niet voor iedereen goed doen."