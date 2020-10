Pieter Weening: "Het doet pijn om zo de Giro te verlaten"

"Jammer genoeg kon ik niet doorgaan", zegt Weening op de website van zijn ploeg Trek-Segafredo. "Dinsdag voelde ik mij nog goed na de etappe. Maar toen ik woensdag mijn eerste kilometers fietste, begon ik me duizelig te voelen. Na gesprekken met de racedokter is mij verteld om er mee op te houden."

In zulke gevallen mag je geen risico nemen, zegt teamdokter Emilio Magni. Weening: "Ik ga nu naar huis toe met een vervelend gevoel, maar ik weet gelukkig wel dat het geen negatieve gevolgen heeft."

Nibali: een harde klap

Weening had als opdracht in Italië om kopman Vincenzo Nibali aan de eindwinst te helpen. Nibali noemt Weening's opgave 'een harde klap'.

Het is de zestiende keer dat Pieter Weening aan een grote ronde begin en de tweede keer dat hij op moet geven. De eerste keer was in 2014, ook in de Giro d'Italia.