Arriva zet minder bussen in; minder reizigers door corona

Volgens Arriva is het aantal reizigers in Fryslân ten opzichte van 2019 met 40 procent afgenomen. Mensen werken meer thuis en mijden drukte. Zo reizen mensen onder andere minder in de spits. De provincie heeft daarom besloten de dienstregeling 2021 per 13 december 2020 aan te passen.

"We doen er daarbij alles aan om voor Fryslân goed openbaar vervoer in stand te houden, ook nu we het aanbod iets moeten bijstellen. Gezien de enorme daling van het aantal reizigers kan dat nu niet anders", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. "Het zou voor het milieu niet goed zijn om veel lege bussen te laten rijden."

Trein als alternatief

In overleg schrapt Arriva busritten op trajecten waar de trein een alternatief is. Dit gebeurt alleen op tijdstippen dat er zowel een bijna lege trein als bus op hetzelfde traject rijdt. Daarnaast worden buslijnen op sommige trajecten versneld. Dit betekent dat bussen bij sommigen dorpen niet meer tot in het dorp rijden, maar bij een bestaande halte aan de rand van het dorp stoppen.

Minder bussen per uur

Ook worden de stadslijnen in Leeuwarden aangepast. Zo vervalt lijn 9 van en naar de binnenstad. Als laatste worden de frequenties op bepaalde tijdstippen aangepast. Door de lage reizigersaantallen is het rijden met minder bussen per uur verantwoord.

In totaal zorgen deze maatregelen ervoor dat Arriva 3 procent minder openbaar vervoer aanbiedt. Naast deze besparende maatregelen zet Arriva op sommige lijnen en ritten die druk bezet zijn meer bussen in.