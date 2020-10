Eerste resultaten onderzoek naar zanderosie onder Waddenzeedijk positief

Het project van Wetterskip Fryslân begon in september bij de Vijfhuisterdijk bij Hallum. De proef was onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma dat de komende dertig jaar ruim 1300 kilometer dijken in Nederland versterkt, en onderzocht het faalmechanisme 'piping'. Bij piping stroomt water met zanddeeltjes in tunneltjes onder de dijk door. Dat komt door het verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk. Als dit verschijnsel langere tijd gebeurt, verzwakt de dijk.