Commissaris Arno Brok tegen minister Schouten: "Geef de jonge boer de ruimte"

Ieder jaar vraagt de provincie Fryslân een prominente spreker uit die Fryslân een spiegel voorhoudt met het oog op de toekomst. Dat is dit jaar dus minister Schouten. "We zijn hier in Fryslân trots op onze landbouw en trots op onze boeren", zegt Brok. "We willen ook graag een landbouwprovincie blijven. Hoe ziet de de minister dat voor zich?"

Geef ruimte

Er spelen al lang discussies over de ontwikkelingen in de agrarische wereld, zegt Brok. "De boer heeft veel onzekerheden, er is veel onrust. Maar de provincie heeft gezegd: we kunnen ons niet voorstellen dat er geen toekomst is voor de boer. We willen weer meer natuurinclusieve en duurzame landbouw. Dus geef de boer, en al helemaal de jonge boer, de ruimte."