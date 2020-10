Bewoners Zuidergrachtswal dagen gemeente Harlingen uit

De gemeente wil met het Balklandpark een stadspark te realiseren met ruimte voor sport, spel en recreatie. De nadruk moet er liggen op natuur, rust, bewustzijn en educatie. "We geven invulling aan biodiversiteit met een onder andere een voedselbos, tiny forest, vogelparadijs, insectenvilla's en houtwallen", zegt initiatiefneemster Lilian Fopma.

Werkgroep

De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben zich verenigd in de Werkgroep Balklandpark Noord. In maart dit jaar zijn ze begonnen met een handtekeningenactie om het draagvlak van hun initiatief te toetsen. In korte tijd verzamelden ze meer dan 250 handtekeningen.

Nu duidelijk is dat er draagvlak is voor het initiatief, is de werkgroep in gesprek gegaan met de gemeente. Wethouder Erik de Groot: "Het Balklandpark is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Gebiedsontwikkeling doe je niet alleen als gemeente, maar samen met de inwoners. Om die reden staan wij altijd open voor initiatieven uit de samenleving."

De werkgroep heeft inmiddels een plan van aanpak ingediend. Wethouder Paul Schoute: "We hebben dit plan van aanpak in het college besproken en we zijn hier blij mee, waardoor we er ook van harte mee instemmen om de benodigde vervolgstappen te zetten. Belangrijk onderdeel hierbij is het vormgeven van participatie. Waar nodig zal de gemeente de werkgroep hierbij ondersteunen."

Samenwerking

Het eindresultaat is dat de werkgroep en de gemeente tot een samenwerking zijn gekomen. De gemeente gaat het noordelijke deel van het park casco opleveren en de werkgroep stelt het ontwerp op, bijgestaan door deskundigen. In een later stadium worden ook de mogelijkheden voor uitvoering en onderhoud verkend.