Nieuwe fabriek om 4.000 huizen te bouwen: "Bijdragen aan oplossing wooncrisis"

"De paar duizend huizen die wij bouwen, zijn dan maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar we dragen nu wel bij aan de oplossing. We geven een flinke zet en we hopen dat er meer mensen meedoen, want de opgave is enorm." In de nieuwe fabriek worden vooral woningen gemaakt voor de sociale huursector en betaalbare starterswoningen.

Van Wijnen is met meerdere gemeenten in Noord-Nederland in gesprek over de nieuwe manier van bouwen en hoe daaraan met de provincie Fryslân invulling aan kan worden gegeven.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen is blij met het nieuws dat de fabriek in zijn gemeente komt. "Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf."

Wooncrisis is enorm

De fabriek komt in een periode van economische crisis, veroorzaakt door het coronavirus. "Maar dat zien we als voorbijgaande aard", zegt Hutten. "Hoe hard die crisis ook is. Ook de wooncrisis is enorm."

In Gorredijk, waar Van Wijnen ook huizen bouwt in een fabriek, hoeven ze niet bang te zijn dat deze nieuwe fabriek vervelende gevolgen heeft. "Gorredijk speelt ook nog echt een rol in onze toekomstplannen, ze hoeven daar niet ongerust te zijn. Net als Heerenveen blijft Gorredijk een belangrijke plek voor ons."

Over een maand moet de eerste paal van de nieuwe fabriek de grond in.